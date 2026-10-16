Micromobilità in sharing: a Grugliasco si parte dal 19 ottobre

A seguito dell’avviso pubblico coordinato dalla Città metropolitana di Torino, si parte con il servizio di micromobilità in sharing che consente spostamenti anche oltre i confini cittadini. Il progetto coinvolge, oltre a Grugliasco, anche le città di Torino, Alpignano, Beinasco, Borgaro Torinese, Collegno, Mappano, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pianezza, Rivalta di Torino, Rivoli, San Mauro Torinese, Trofarello e Venaria Reale. A questi si aggiunge anche Settimo Torinese in cui Dott è già operativo.

Questa fase iniziale vedrà coinvolto solamente Dott con tre tipologie di mezzi: monopattini e Bici Elettriche, Bici muscolari. In un secondo momento arriveranno anche gli Scooter elettrici.

“Lunedì 19 ottobre partiamo con la fase di sperimentazione – racconta l’assessore alle politiche ambientali, nuove mobilità e sicurezza Raffaele Bianco - che ci consentirà di valutare il servizio e di capirne bene le dinamiche prima di procedere con la spesa per la realizzazione della relativa segnaletica. Vigilerò, come sempre in prima persona per capire bene come gestire gli spazi di sosta, che abbiamo deciso saranno fissi per evitare disagi e disordine con i mezzi lasciati ovunque. Ho proposto questo servizio condiviso a livello metropolitano e sono grato agli enti che si sono fatti portatori dell’istanza e attuatori delle procedure necessarie. Da lunedì ci sarà una svolta nella possibilità, per gli utenti, di muoversi sui territori dei comuni limitrofi, svolta che per Grugliasco sarà particolarmente importante soprattutto alla luce della conformazione territoriale dei suoi confini cittadini. Fondamentale sarà l’educazione ed il senso civico con cui bisognerà utilizzare questi mezzi”.

I punti di sosta attualmente individuati e che si possono vedere al link https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=45.05907684375913%2C7.58583176739601&z=15&mid=1ZdnpceFHHHbsmpXDiFTQQcsRit5qldo, sono stati selezionati a seguito di valutazioni ragionate su interscambio con le fermate del Trasporto Pubblico Locale e punti di aggregazione/interesse, saranno quindi “sotto esame” per valutarne l’impatto su utilizzo, viabilità e interazione con la cittadinanza. Al termine della sperimentazione si procederà con la selezione definitiva e con la creazione della segnaletica ad hoc.

Grande attenzione sarà posta al controllo della sicurezza, alla correttezza di utilizzo e al rispetto degli spazi condivisi da parte degli utenti. La fase sperimentale vede infatti coinvolti gli uffici comunali competenti insieme alla Polizia Locale che si farà garante del rispetto delle regole per una convivenza pacifica tra tutti.

“L’avvio di questo nuovo servizio rappresenta un passaggio importante per la mobilità condivisa dell’area torinese. Dopo oltre sette anni di presenza sul territorio, possiamo oggi mettere l’esperienza maturata a Torino al servizio di un progetto realmente metropolitano, che consente alle persone di muoversi tra Comuni diversi con un’unica app e scegliendo il mezzo più adatto alle proprie esigenze. La vera novità è proprio questa: trasformare la micromobilità da servizio legato al singolo centro urbano a una rete capace di collegare comuni diversi, integrandosi con il trasporto pubblico e ferroviario e rendendo più semplice lasciare a casa l’auto anche per quegli spostamenti che oggi vengono percepiti come più difficili da coprire in sharing”, dichiara Vittorio Gattari, Direttore Relazioni Istituzionali di Dott.

Come funziona il servizio

Per utilizzare un mezzo Dott è necessario scaricare gratuitamente l’app Dott da App Store o Google Play e creare il proprio profilo personale. Il servizio è rivolto esclusivamente a utenti maggiorenni.

Ogni veicolo è dotato di un sistema di localizzazione satellitare che contribuisce a prevenire i furti e, allo stesso tempo, regola automaticamente la velocità massima consentita (25 km/h per le e-bike e 20 km/h per i monopattini) e impedisce la conclusione del noleggio nelle aree non consentite.

In occasione del lancio è attiva la promozione CIAODOTT, che consente ai nuovi utenti di usufruire di 1 corsa gratis da 30 minuti per provare il servizio.