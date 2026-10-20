Più sicurezza per i pedoni sulla circonvallazione di Mathi

Ridurre la velocità sulla circonvallazione di Mathi lungo la Strada Provinciale 2, mettendo in sicurezza gli attraversamenti pedonali e le immissioni di veicoli da una zona residenziale che costeggia l'arteria. Ne hanno parlato il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, il Sindaco di Mathi, Vittorio Rocchietti, e l'assessore comunale ai lavori pubblici e alla viabilità, Tommaso Turinetti, nell'ambito dell'iniziativa "Comuni in linea".

Attualmente nel tratto in questione è attivo un semaforo che, nella direzione verso Lanzo, rileva l'eventuale transito con il rosso. Il DOCFAP-Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali, redatto negli anni scorsi dai tecnici della Direzione Azioni integrate con gli Enti locali della Città metropolitana, ipotizza un impegno di spesa complessivo di 500.000 euro e prevede la suddivisione degli interventi in lotti funzionali. Alcuni interventi richiesti dall'amministrazione comunale presuppongono che la zona attraversata dalla circonvallazione venga dichiarata dal Comune come facente parte del centro abitato.

L'ipotesi che è stata valutata con il Vicesindaco metropolitano Suppo e con il dirigente e i tecnici della Direzione Viabilità 1 della Città metropolitana è quella di mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali a raso, con un'adeguata illuminazione e segnalazione. Si dovranno anche realizzare tratti di marciapiede. Il primo lotto che potrebbe essere realizzato, in quanto più urgente, sarebbe quello in direzione di Balangero.