A Madonna di Campagna sgomberato un alloggio che era occupato abusivamente da 5 anni

Un alloggio, occupato abusivamente dalla fine del 2020, è stato sgomberato questa mattina in corso Grosseto 373, a Torino. Un appartamento in una delle palazzine del complesso di edilizia sociale noto come “Le Torri”, nel quartiere Madonna di Campagna.

L’operazione, coordinata dalla Prefettura di Torino, ha visto impegnate le forze dell’ordine insieme ai servizi sociali e all’Agenzia Territoriale per la Casa.

Gli occupanti hanno lasciato l’appartamento, al primo piano dell’edificio, senza accettare la soluzione abitativa alternativa offerta dai servizi sociali, mentre i tecnici Atc hanno provveduto a mettere in sicurezza l’alloggio con antifurto e nuova serratura.

Rimossi allacci abusivi

Sono stati rimossi gli allacci abusivi all’energia elettrica. Portati via, inoltre, in collaborazione con la Polizia Locale, sei motorini e altri mezzi abbandonati nei cortili, oltre a rifiuti ed altre masserizie depositate nelle parti comuni del complesso.

“L’operazione di questa mattina alle Torri di Corso Grosseto è particolarmente importante perché avviene dopo anni in cui i residenti chiedevano un intervento per riportare la legalità - dichiarano l’assessore regionale alla Casa, Maurizio Marrone e il presidente di Atc, Maurizio Pedrini presenti questa mattina -. Gli occupanti abusivi ormai lo hanno capito, li sgombereremo uno dopo l’altro, in qualunque complesso Atc in cui si trovino”, concludono.