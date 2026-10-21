Giorgio Colangeli in Val di Susa per le riprese di “Verzegnis”, il nuovo horror del torinese Daniele Nicolosi

Le montagne e i borghi della Val di Susa si preparano a diventare il set di Verzegnis, il nuovo cortometraggio folk horror diretto dal regista torinese Daniele Nicolosi, scritto insieme a Giampaolo Galli e prodotto da Aleo Film e Metropolis Film di Orbassano.





Le riprese prenderanno il via il 17 ottobre e coinvolgeranno numerose località del territorio piemontese: Meana di Susa, il Colle delle Finestre, la Val Clarea, Giaglione e Novalesa. Paesaggi montani, boschi e antichi edifici diventeranno parte integrante dell'atmosfera di un film ambientato nell'Ottocento, che intreccia mistero, folklore e tematiche sociali. Il progetto valorizza inoltre le professionalità del territorio, coinvolgendo una troupe piemontese e consolidando il rapporto tra Metropolis Film, il regista e la produzione cinematografica locale.





A guidare il cast sarà Giorgio Colangeli, vincitore del David di Donatello, affiancato dalla protagonista Giuditta Niccoli. Entrambi hanno già collaborato con Nicolosi in precedenti produzioni. Alle riprese piemontesi prenderà parte anche Alice Piano, attrice di Moncalieri, mentre nella successiva fase di lavorazione in Friuli Venezia Giulia sarà presente l'attrice udinese Demetra Bellina.





Verzegnis racconta la storia di Valeria, una giovane donna che, a metà Ottocento, vive isolata tra le montagne insieme al nonno Angelo, in una casa segnata dalla violenza e dalla sopraffazione. Quando una presenza misteriosa comincia a manifestarsi nel bosco, il confine tra realtà e soprannaturale si fa sempre più sottile, dando vita a un racconto di paura, ribellione e ricerca della libertà.





Il film trae ispirazione dalla vicenda storica delle cosiddette “indemoniate di Verzegnis”, che sconvolse la Carnia tra il 1878 e il 1879, reinterpretandone le suggestioni attraverso un racconto di genere che unisce fiction e animazione stop motion.





Per Daniele Nicolosi, già autore di generi differenti, Verzegnis rappresenta il primo confronto con l'horror. Il suo precedente lavoro sci-fi, Scomparire, ha ottenuto oltre settanta selezioni ufficiali in festival italiani e internazionali, conquistando decine di riconoscimenti.





Terminata la lavorazione piemontese, le riprese proseguiranno in Friuli Venezia Giulia, tra Verzegnis e i luoghi circostanti. Il cortometraggio rappresenterà inoltre il prequel di un futuro lungometraggio, attualmente in fase di sviluppo da parte di Nicolosi, Galli, Aleo Film e Metropolis Film.



