"Borgo Vittoria Si-Cura", il quartiere fa rete per la sicurezza e la coesione sociale: appuntamento il 25 ottobre

"La vera sicurezza non nasce dalla pretesa passiva di essere protetti nella propria individualità, ma dall'azione collettiva e solidale per costruire le condizioni in cui la comunità diventa 'si-cura', ovvero quando diventa prioritario prendersi cura reciprocamente delle comuni e singole fragilità". È da questa profonda riflessione che prende il via "Borgo Vittoria Si-Cura", l'iniziativa promossa dal Tavolo Culturale di Borgo Vittoria, gruppo informale di cittadini e associazioni che da ben 15 anni lavora per tessere reti di collaborazione nel quartiere della periferia nord.

Un evento che punta a dimostrare come la legalità, la cura attiva degli spazi pubblici e la solidarietà sociale siano elementi interconnessi e fondamentali per il riscatto del territorio. Un messaggio chiaro rivolto a tutti i residenti, italiani e stranieri, per ricordare che le forze dell'ordine svolgono un compito insostituibile di presidio e prevenzione, ma che la sicurezza passa inevitabilmente anche attraverso la coesione sociale, la rete di supporto alle marginalità, l'operato delle parrocchie, l'educativa di strada e la mediazione interculturale.

Una giornata di festa e laboratori in piazza

L'appuntamento è fissato per domenica 25 ottobre 2026 in piazza Chiesa della Salute, a partire dalle ore 11 e fino al tardo pomeriggio. La giornata si propone come un'occasione concreta per conoscersi, condividere e contribuire alla vita del quartiere.

La manifestazione prenderà il via con l'apertura ufficiale e l'accoglienza della cittadinanza. Dalle 11.30 lo spazio si animerà con intrattenimento, musica, balli e i primi interventi da parte degli ospiti e delle realtà locali. Successivamente, tra le 12:30 e le 13, si terrà il momento del pranzo condiviso aperto a tutti, in cui i partecipanti sono invitati a portare un piatto da condividere, preferibilmente legato alla propria tradizione culturale.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.30, la programmazione riprenderà con la seconda parte di musica, balli e approfondimenti, per poi avviarsi verso la conclusione fissata per le ore 17 con i saluti finali. Per tutta la durata della manifestazione saranno inoltre presenti gli stand informativi delle associazioni e degli enti del terzo settore del territorio, affiancati da un'area animazione permanente con attività e laboratori dedicati ai bambini e alle famiglie.