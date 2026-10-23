Tra ambulanza dei peluche e manovre salvavita, la Croce Verde di Pinerolo si racconta

La Croce Verde di Pinerolo presenta le sue attività tra piazza Facta e sede in occasione della quarta edizione dell’Open Day Anpas.

Domani, sabato 24, dalle 9,30 alle 13, in piazza Facta sarà allestito un punto informativo e una postazione dedicata alle manovre salvavita, dove i partecipanti potranno assistere a dimostrazioni ed esercitarsi con manichini e trainer per defibrillatore semiautomatico esterno (Dae).

Uno spazio specifico sarà riservato ai più piccoli con l’ambulanza dei peluche per aiutare i bambini a familiarizzare con il mondo del soccorso, accompagnata dalla distribuzione di palloncini associativi.

Durante la mattinata è previsto il flashmob ‘Ritmo di vita’, una dimostrazione collettiva di massaggio cardiaco su palloncini a forma di cuore, scandita dalle note di Stayin’ Alive dei Bee Gees.

L’evento servirà anche per lanciare ufficialmente ‘Ritmo di Vita NEXT’, il progetto promosso da Anpas Piemonte per formare e abilitare gratuitamente 1.000 giovani tra i 18 e i 24 anni alle manovre di rianimazione cardiopolmonare e all’utilizzo del defibrillatore. I percorsi formativi si svolgeranno tra novembre e aprile e saranno sostenuti e organizzati dal Comitato Regionale Anpas Piemonte

Parallelamente, la sede di via Saluzzo 68, sarà aperta dalle 10 alle 18 per far scoprire ai visitatori gli spazi, i mezzi e le attività svolte.

Qui operano 224 volontari e volontarie con 23 dipendenti e il gruppo è sostenuto da 75 soci.

Ogni anno l’associazione svolge oltre 16.000 servizi, percorrendo circa 400.000 chilometri per garantire interventi di soccorso in emergenza, trasporti sanitari, accompagnamento di persone con disabilità, assistenza durante eventi e attività di protezione civile.

Nel garage sarà allestita una mostra statica dei mezzi di servizio, con ambulanze, fuoristrada e automobili utilizzate dall’associazione.

In programma ci sono laboratori e simulazioni per avvicinare il pubblico alle diverse situazioni affrontate dai soccorritori. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 18 tornerà protagonista anche l’ambulanza dei peluche.

La mostra fotografica ‘Come eravamo e come siamo’ racconterà l’evoluzione dell’associazione nel tempo e sarà accompagnata da manichini con la divisa storica e quella attuale per raccontare l’evoluzione dell’associazione nel tempo.

A conclusione della giornata, dalle 17, la sede sarà illuminata scenograficamente di arancione, il colore che rappresenta l’identità delle pubbliche assistenze.