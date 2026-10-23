I rifugi antiaerei di Villar Perosa si aprono alla solidarietà: raccolta fondi per il Regina Margherita

L’associazione ‘Vivere le Alpi’ trasforma la memoria in beneficenza attraverso l’evento ‘Con il cuore’, un’apertura straordinaria dei rifugi antiaerei di Villar Perosa con una raccolta fondi destinata alla ‘Fondazione Ospedale Regina Margherita’.

L’evento è domenica 25 ottobre, dalle 16 alle 18, nei rifugi antiaerei di via della Braida, a Villar Perosa. Nel corso del pomeriggio le visite ai rifugi sono accompagnate dalla musica tradizionale di Manuel Lerda, suonatore di ghironda e cornamusa. Gli alpini di Villar Perosa offrono inoltre cioccolata calda e vin brulé ai partecipanti.

Il pomeriggio solidale inizia alle 16 con l’inaugurazione di un defibrillatore donato dall’associazione ‘Vivere le Alpi’ all’Amministrazione comunale. Il dispositivo sarà a servizio della comunità con il fine di contribuire attivamente alla sicurezza cardiaca.

Tutte le offerte raccolte saranno devolute alla ‘Fondazione Ospedale Regina Margherita’, presente con i propri volontari e materiale informativo.

L’iniziativa vede anche la partecipazione del Comune di Villar Perosa di Avis, Admo e ‘Cuore Aperto’.

Sempre dalle 16 alle 18 sarà possibile visitare il ‘Museo del Cuscinetto’, in via Nazionale 24/26, sempre a Villar Perosa.

L’evento vuole contribuire alla sicurezza della comunità attraverso la donazione del defibrillatore e sostenere le attività della ‘Fondazione Ospedale Regina Margherita’ dando ai cittadini un’occasione in più per visitare i luoghi legati alla storia del paese.