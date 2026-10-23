Intelligenza artificiale sotto la Mole, al via il nuovo ciclo di incontri firmato "La Porta di Vetro"

Torino si prepara ad accogliere un autunno di riflessione profonda sui grandi temi della contemporaneità. Dal 26 ottobre al 14 dicembre prende il via in città un nuovo ciclo di conferenze promosso dalla rivista di politica e società "La Porta di Vetro", interamente incentrato sulle sfide e sui risvolti concreti dell'Intelligenza Artificiale nella vita di tutti i giorni.

Tutti gli appuntamenti si terranno il lunedì pomeriggio, dalle 17.15 alle 19.45, nella cornice degli spazi di SocialFare in via Maria Vittoria 38. L'obiettivo dell'iniziativa è offrire una visione d'insieme capace di intrecciare rigore tecnologico, analisi economica e dinamiche sociali, riservando un ruolo sempre più attivo e partecipativo al pubblico in sala.

Calendario degli incontri

La rassegna si aprirà lunedì 26 ottobre con un incontro introduttivo dedicato alla presentazione della struttura del ciclo, dei temi portanti e dei relatori coinvolti.

Il percorso entrerà nel vivo lunedì 9 novembre con il modulo "Società e Comunicazione", un focus sull'influenza degli algoritmi e dell'IA sulle reti sociali e i sistemi di informazione, che vedrà la partecipazione della docente del Politecnico di Torino Caterina Meli, intervistata da Michele Ruggiero.

Lunedì 16 novembre l'attenzione si sposterà su "Energia, Lavoro e Produzione": l'ingegnere Vito Rossiello, in dialogo con Ferruccio Marengo, analizzerà l'impatto della digitalizzazione spinta sui consumi energetici, sull'occupazione e sulle catene produttive.

Diritto e difesa

Gli ultimi due appuntamenti del ciclo toccheranno questioni di stretta attualità giuridica e geostrategica. Lunedì 23 novembre, per il tema "Diritto e Giustizia", il magistrato della Corte d'Appello di Torino Carlo Pellicano sarà intervistato da Filippo Franchi sull'adeguamento delle leggi e del sistema giudiziario all'avvento dell'IA.

A chiudere il ciclo, lunedì 14 dicembre, sarà il convegno "Difesa e Sicurezza", dedicato all'impiego delle nuove tecnologie nella filiera militare: un confronto di altissimo livello tra Marco Bandioli, Contrammiraglio della Marina Militare ed esperto di sicurezza navale, e Michele Corrado, Colonnello dell'Esercito Italiano.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero e aperti alla cittadinanza. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la redazione de La Porta di Vetro all'indirizzo email laportadivetro@gmail.com.