Non solo ortofrutta: la Sagra del Kiwi di Bibiana punta sui piccoli animali

La Sagra del Kiwi torna a Bibiana con nuovi spazi dedicati ai piccoli animali. Da oggi, venerdì 23, a domenica 25 ottobre, nel centro del paese si svolge l’evento autunnale dedicato ai sapori d’autunno, ai prodotti agricoli e alla musica nel palatenda riscaldato di piazza Vittorio Emanuele II.

“A partire dall’ala di piazza San Marcellino fino alla rotonda di via Bibiana, domenica ci sarà la mostra mercato dei piccoli animali da cortile. Si tratta di un’esposizione più grande dello scorso anno perché è aumentato il numero di associazioni che partecipano” spiega Piero Caffaro, presidente della Pro loco di Bibiana, associazione che organizza la manifestazione.

L’anteprima della Sagra è venerdì 23 con la serata gastronomica al palatenda e la musica dei dj di Radio Gran Paradiso.

La festa sabato inizia già al pomeriggio con il mercato ortofrutticolo e hobbistico, aperto dalle 15 alle 18,30. Saranno presenti prodotti artigianali, hobbisti e commercianti. “Partiranno quel pomeriggio anche una serie di eventi per intrattenere i visitatori del mercatino nel fine settimana, organizzati assieme ad artisti e associazioni del territorio” aggiunge Caffaro.

Alle 15 di sabato ci sarà lo spettacolo di magia Mezkla Magica con Giacomino Pinolo mentre la sera, a partire dalle 21,30, il coro Tanto per Cantare e la scuola di ballo Dance Lab accompagneranno la serata enogastronomica al palatenda, a cui seguirà il dj contest.

Domenica è la giornata più ricca della Sagra con la mostra mercato ortofrutticolo che comincerà alle 9 e proseguirà fino alle 18,30. Accanto ai prodotti della terra, saranno presenti hobbisti, produttori agricoli e commerciali e i loro banchi saranno disposti in piazza Vittorio Emanuele II, piazza San Marcellino e via Cavour. È prevista anche la mostra mercato dedicata ai piccoli animali e agli animali da cortile.

Il pranzo sarà servito al palatenda dove, nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, si esibirà la scuola di ballo Panda di Bricherasio.

Dopo la cena, la chiusura della Sagra sarà affidata alla musica: alle 21,30 saliranno sul palco l’orchestra di Stefania e Aurelio, con la partecipazione speciale di Veronica Cuneo.

Durante la manifestazione sarà visitabile la mostra fotografica di Eros Vittone e Sergio Rosa, allestita al palatenda e si potrà partecipare al gioco della stima: bisognerà indovinare il numero complessivo di frutti contenuti nel recipiente esposto.

Per le cene è obbligatoria la prenotazione chiamando i numeri 348 3367322, 338 8274656.

L’ingresso agli spettacoli musicali è gratuito.