Le 95 tesi di Martin Lutero al centro della visita al Museo Valdese per la Festa della Riforma

Una visita guidata per parlare di Riforma protestante e ingressi gratuiti alle esposizioni, in occasione della ricorrenza annuale che ricorda l’affissione delle 95 tesi del monaco agostiniano Martin Lutero sul portone della chiesa del castello di Wittenberg, in Germania, il 31 ottobre 1517: il Museo Valdese di Torre Pellice organizza due incontri per la Festa della Riforma.

Si comincerà domenica 25 ottobre alle 16 con una visita guidata nelle sale del Cinquecento del Museo Valdese. Il pomeriggio sarà dedicato al tema ‘Di Riforme, di stampe e di rivoluzioni’ e il percorso pensato accompagnerà i visitatori a conoscere più da vicino documenti e testimonianze legate alla storia della Riforma. Un focus in particolare sarà sulle 95 tesi di Martin Lutero, che criticavano aspramente la vendita delle indulgenze e la corruzione della Chiesa cattolica del tempo. “Questo nel nostro Museo significa pensare gli 850 anni della Storia Valdese in un’ottica di Riforma, che si sviluppa attraverso i secoli, tenendo presente che la Chiesa di Valdo era diversa da quella del Cinquecento e a sua volta diversa alla nostra – afferma Davide Rosso, direttore della Fondazione Centro culturale valdese –. Riformare la chiesa significa vivere la fede nel contesto attuale, non fermandosi ‘a quello che è sempre stato’, ma facendo parlare la parola di Dio con un linguaggio e un modo di essere adeguato ai nostri tempi”. La visita guidata è compresa nel costo del biglietto di ingresso al Museo. È richiesta la prenotazione, per poter organizzare al meglio la visita, scrivendo a: il.barba@fondazionevaldese.org

Il Museo sarà aperto sabato 31 ottobre, nel giorno della Festa della Riforma, dalle 15 alle 18,30: gli ingressi a tutte le esposizioni, mostre temporanee e sezione storica ed etnografica, sono gratuiti, inclusi nel biglietto d’accesso. Per maggiori informazioni è possibile consultare questo sito Internet.