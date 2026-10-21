Partiti i lavori preliminari per la rotonda nel centro di Cavour

Al momento si sta procedendo a ripulire l’area di intervento e all’interruzione delle forniture di gas e luce nella casa da abbattere. Da quando partiranno i lavori effettivi tutto si dovrebbe concludere in due mesi. Sarà così realizzata la rotonda all’incrocio tra via Pinerolo, via Vittorio Veneto e via Roma, allo scopo di ridurre il traffico eliminando il semaforo.

“I lavori partiti a inizio ottobre sono opere propedeutiche. Le ditte di Enel, Italgas, Telecom e Smat in queste ultime settimane sono intervenute per ripulire l’area di intervento, sganciare gli impianti della casa da abbattere e spostare le centraline telefoniche e il contatore del semaforo per consentire poi la realizzazione della rotatoria – riporta il sindaco di Cavour Sergio Paschetta –. Queste azioni dovrebbero concludersi nei prossimi giorni”.

Da quel momento, via ai lavori veri e propri: se il piano va avanti regolarmente, senza clamorosi imprevisti, l’inizio degli interventi effettivi di realizzazione della rotonda è previsto per fine mese con l’abbattimento dell’immobile in via Vittorio Veneto, di proprietà del Comune da marzo scorso.

Questo prima dunque di Tuttomele, in programma dal 7 al 15 novembre. “Chiaramente i lavori verranno sospesi durante la manifestazione. In seguito si ripartirà con l’allargamento del sedime stradale dell’incrocio, il tracciamento dei cordoli della rotatoria e la sistemazione dei marciapiedi su tutti i lati.” Paschetta rassicura anche su eventuali disagi causati alla viabilità causati dal cantiere in partenza, affermando che le modifiche verranno comunicate in tempo e saranno consigliate strade alternative.

I lavori sono affidati alla ditta Godino Scavi, per un importo di circa 360mila euro. “L’impresa ci ha comunicato che in un paio di mesi l’opera sarà conclusa, quindi verosimilmente tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Al momento gli interventi sono interamente coperti da fondi del Ministero dell’Interno per la messa in sicurezza stradale, un ramo parallelo ai fondi Pnrr, pari a 450mila euro.”