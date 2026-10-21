Albero pericolante a Pino Torinese: chiusa via Torino, deviata la linea 30 del bus

Mattinata di disagi per la viabilità e per i pendolari della collina. Dalle prime ore di oggi, mercoledì 21 ottobre, il comune di Pino Torinese ha disposto la chiusura temporanea al transito di via Torino, nel tratto compreso tra via Eremo e via Villa Luigina. La misura di cautela si è resa necessaria a causa della presenza di un albero pericolante.

Sul posto sono attualmente in corso i sopralluoghi dei tecnici e dei soccorritori per la valutazione del rischio e la programmazione dell'intervento di messa in sicurezza.

Bus deviati e possibili ripercussioni sul traffico

L'interruzione della strada sta causando modifiche al trasporto pubblico locale. GTT ha comunicato che i bus della linea 30 non transitano da via Torino né da corso Chieri, ma sono stati momentaneamente deviati lungo strada del Traforo.

Il blocco di questo snodo viario, fondamentale per il collegamento tra Chieri, Pino Torinese e il capoluogo, sta portando a un congestionamento delle arterie secondarie.