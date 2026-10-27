Auto vola nel dirupo a Ronco Canavese, salvato in elicottero un guardiaparco di 45 anni

Drammatico incidente nella mattinata di oggi, martedì 27 ottobre, a Ronco Canavese. Intorno alle 11, una vettura di servizio del Parco Nazionale del Gran Paradiso è precipitata in una scarpata lungo la strada che conduce alla frazione di Forzo, facendo scattare immediatamente una complessa macchina di soccorso in tutta la vallata.

L'allarme via radio e i primi soccorsi

A bordo del mezzo si trovava un guardiaparco di 45 anni. Subito dopo l'impatto, con grande lucidità, l'uomo è riuscito a lanciare l'allarme utilizzando la radio di servizio del veicolo. La richiesta d'aiuto è stata raccolta da alcuni colleghi in zona che hanno immediatamente allertato il Numero Unico delle Emergenze 112, per poi raggiungere per primi il luogo dell'incidente insieme alla squadra locale del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese.

L'estrazione dalle lamiere

La centrale operativa del 118 di Azienda Zero Torino ha inviato sul posto l'elicottero del Servizio Regionale di Elisoccorso, a cui si è aggiunto poco dopo l'elicottero dei Vigili del Fuoco. L'automobile è stata individuata rovesciata a bordo della carreggiata nella scarpata.

I tecnici del Soccorso Alpino, l'équipe sanitaria dell'elisoccorso e i Vigili del Fuoco hanno lavorato in stretta sinergia per estrarre l'infortunato dall'abitacolo, dove era rimasto incastrato tra le lamiere.

Stabilizzato sul posto e trasportato al Cto

I sanitari hanno raggiunto il 45enne direttamente nella scarpata, provvedendo a stabilizzarne le condizioni sul posto. Riconosciuto cosciente al momento del recupero, l'uomo ha riportato un trauma cranico. Una volta a bordo dell'elisoccorso, è stato trasferito d'urgenza in codice giallo all'ospedale Cto di Torino per gli accertamenti e le cure necessarie.