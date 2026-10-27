Scontro tra Panda e Jeep sulla provinciale 40, auto si ribalta nei campi: ferita una ragazza

Serata di paura lungo la provinciale 40. Nella prima serata di ieri, lunedì 26 ottobre, un grave incidente stradale ha fatto scattare l'allarme a San Benigno Canavese, dove due vetture sono venute a contatto per cause ancora in corso di accertamento.

L'impatto e il ribaltamento nei campi

Lo scontro ha visto coinvolte una Fiat Panda e una Jeep Compass. A seguito dell'impatto, violento, l'utilitaria ha perso aderenza con l'asfalto ed è finita fuori strada, ribaltandosi su un fianco nel terreno che costeggia l'arteria provinciale. Un'uscita di strada drammatica che ha fatto temere il peggio per i conducenti delle due vetture.

Il trasporto in ospedale

Sul posto sono scattati immediatamente i soccorsi con l'arrivo dei sanitari del 118 di Azienda Zero e dei vigili del fuoco del distaccamento di Rivarolo Canavese, fondamentali per le operazioni di messa in sicurezza dell'area e del veicolo cappottato. La ragazza alla guida della Fiat Panda è stata estratta dall'abitacolo e presa in cura dai medici, che ne hanno disposto il trasporto in ambulanza all'ospedale di Chivasso. Le sue condizioni, fortunatamente, non risultano gravi. Solo un grande spavento, ma nessuna conseguenza fisica, per la donna al volante della Jeep Compass.

Strada chiusa e rilievi dei carabinieri

Per permettere l'intervento dei mezzi di soccorso, la rimozione dei veicoli e la bonifica della carreggiata, il tratto della provinciale 40 interessato dal sinistro è stato temporaneamente chiuso al traffico. I rilievi per ricostruire con esattezza le fasi dello scontro e individuare eventuali responsabilità sono affidati ai carabinieri della compagnia di Chivasso, al lavoro per chiarire la dinamica dell'accaduto.