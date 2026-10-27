Orrore in Barriera di Milano: Malinois costretto tra i bisogni in un metro quadrato, scatta il sequestro

Costretto in un metro quadrato di spazio, legato alla ringhiera del balcone con appena mezzo metro di corda e costretto a scivolare sul pavimento bagnato dalla sua stessa urina. Una condizione di forte sofferenza che spingeva l'animale ad abbaiare continuamente, attirando la disperata attenzione dell'intero vicinato. È la drammatica situazione scoperta nei giorni scorsi dalle guardie zoofile di Stop Animal Crimes Italia all'interno di un cortile di corso Giulio Cesare, nel quartiere Barriera di Milano.

Il sequestro

Il cane, un esemplare di razza Malinois, è stato immediatamente tratto in salvo e posto sotto sequestro. Trasferito in una struttura idonea e affidato a personale esperto, l'animale - inizialmente visibilmente agitato e aggressivo a causa delle privazioni patite - ha già mostrato straordinari progressi, rivelando un indole dolce e affettuosa. Per i responsabili della detenzione, la donna presente nell'appartamento e l'intestatario del microchip, è scattata la denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica per i reati di maltrattamento e abbandono di animali (articoli 544-ter e 727 del Codice Penale).

L'appello delle associazioni

L'associazione Stop Animal Crimes Italia ha colto l'occasione per rivolgere un accorato appello a Polizia Locale e Asl veterinarie, sollecitando un'applicazione più rigorosa delle normative vigenti. L'ente chiederà un incontro formale con i vertici del Comando della Polizia Locale di Torino per promuovere un confronto costruttivo, proponendo l'istituzione di un nucleo specializzato dei civich dedicati esclusivamente ai reati contro gli animali e una revisione del regolamento comunale per adeguarlo alle reali criticità del territorio.