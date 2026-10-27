Nuovi marciapiedi senza barriere architettoniche, si avviano a conclusione i lavori in via Alimonda

Prosegue il piano di riqualificazione della viabilità pedonale nel territorio della Circoscrizione 7. Dopo gli interventi che hanno visto il completo rifacimento dei camminamenti in via Cremona, via Varese, via Camino e via Padre Denza, in questi giorni si stanno avviando a conclusione anche i lavori lungo via Alimonda.

Un intervento che rappresenta un tassello fondamentale per la sicurezza della zona. Con la fine del cantiere in via Alimonda, gran parte del quartiere potrà infatti beneficiare di spazi pedonali completamente rinnovati e moderni.

"L'obiettivo principale è garantire la piena accessibilità a tutti i cittadini - così il presidente della 7, Luca Deri, e il coordinatore alla Viabilità, Giuseppe Piras -, i nuovi marciapiedi sono stati infatti progettati e realizzati senza barriere architettoniche, agevolando il passaggio di passeggini, persone con disabilità o con ridotta mobilità".