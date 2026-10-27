Malavita e malamovida: il questore chiude per 30 giorni il locale dove hanno sparato a due persone

Due persone colpite da arma da fuoco al suo interno. Ecco perché, in queste ore, il questore ha disposto la chiusura per 30 giorni di un locale che vende cibi e bevande in via Matteo Pescatore, dietro Piazza Vittorio Veneto.

I fatti risalgono a sabato scorso. Sul posto erano intervenuti sia poliziotti impegnati nel servizio "movida" che gli agenti delle Volanti per i primi soccorsi ed accertamenti.

Alla luce degli elementi raccolti attraverso l'attività dei poliziotti, il Questore di Torino ha sospeso la licenza del titolare del locale, con conseguente immediata chiusura dell'esercizio pubblico per 30 giorni complessivi da oggi.