Una persona - irregolare sul territorio e pregiudicata - è stata arrestata dagli agenti della Polizia Ferroviaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti si sono verificati in occasione di alcuni servizi di controllo a bordo di un treno: l'uomo è stato trovato senza documenti ed è stato quindi accompagnato negli uffici per approfondimenti.
Perquisito, nel suo borsello sono state trovate tracce di sostanza riconducibile a stupefacenti del tipo hashish e cocaina, in parte confezionata in dosi. L'uomo è stato quindi arrestato.
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Nichelino-Stupinigi-Vinovo
Cronaca | 28 ottobre 2026, 09:37
Droga a Porta Nuova, arrestato uno straniero che aveva hashish e cocaina nel borsello
L'uomo è stato controllato dalla Polfer mentre si trovava a bordo di un treno senza documenti
Una persona - irregolare sul territorio e pregiudicata - è stata arrestata dagli agenti della Polizia Ferroviaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti si sono verificati in occasione di alcuni servizi di controllo a bordo di un treno: l'uomo è stato trovato senza documenti ed è stato quindi accompagnato negli uffici per approfondimenti.
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