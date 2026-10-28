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Cronaca | 28 ottobre 2026, 09:37

Droga a Porta Nuova, arrestato uno straniero che aveva hashish e cocaina nel borsello

L'uomo è stato controllato dalla Polfer mentre si trovava a bordo di un treno senza documenti

Controllo della Polfer a bordo di un treno

Controllo della Polfer a bordo di un treno

Una persona - irregolare sul territorio e pregiudicata - è stata arrestata dagli agenti della Polizia Ferroviaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti si sono verificati in occasione di alcuni servizi di controllo a bordo di un treno: l'uomo è stato trovato senza documenti ed è stato quindi accompagnato negli uffici per approfondimenti. 

Perquisito, nel suo borsello sono state trovate tracce di sostanza riconducibile a stupefacenti del tipo hashish e cocaina, in parte confezionata in dosi. L'uomo è stato quindi arrestato.

redazione

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