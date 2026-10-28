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Viabilità e trasporti | 28 ottobre 2026, 15:11

Lavori urgenti ai binari, domani deviata la linea 4

Interventi in via XX Settembre: ecco cosa cambia

Lavori urgenti ai binari, domani deviata la linea 4

Lievi disagi per chi domani si deve spostare dalla zona sud al centro di Torino. A causa dello svolgimento di lavori urgenti ai binari, nel tratto di via XX Settembre compreso tra via Pietro Micca e corso Regina Margherita, verrà deviata la linea 4.  

Cosa cambia

Giovedì, dalle 9 alle 18, i tram che procedono in direzione via delle Querce (Falchera) passeranno da via XX Settembre in via Pietro Micca, piazza Castello, viale I° Maggio (Giardini Reali), corso Regina Margherita, corso Giulio Cesare, percorso normale. Non verranno fatte le fermate all'angolo con via Garibaldi (Juventus Stores) e davanti al Duomo di Torino.

Cinzia Gatti

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