Aurora, furti e danneggiamenti sulle auto in sosta: arrestato un uomo di 27 anni

La Polizia ha arrestato nei giorni scorsi, nel quartiere Aurora, un cittadino marocchino di 27 anni, irregolare sul territorio nazionale, per furto aggravato continuato dopo averlo sorpreso mentre commetteva una serie di furti e danneggiamenti ai danni di autovetture in sosta.



L'intervento è stato effettuato intorno alla mezzanotte quando gli agenti, impegnati nei servizi di controllo, hanno ricevuto la segnalazione di un uomo che, armato di martello, aveva tentato di danneggiare un'autovettura in piazza della Repubblica per poi allontanarsi verso corso Giulio Cesare.



Poco dopo, mentre gli investigatori stavano perlustrando la zona, è giunta una seconda segnalazione relativa a un furto appena commesso all'interno di un'altra autovettura in via La Salle, angolo via Carlo Noè, da parte di un soggetto allontanatosi a piedi in direzione di corso XI Febbraio, la cui descrizione corrispondeva a quella fornita in precedenza.



Poco dopo gli agenti lo hanno individuato all'incrocio tra corso XI Febbraio e lungo Dora Savona, mentre si aggirava con fare sospetto tra le auto parcheggiate. Pochi istanti dopo, l'uomo ha infranto il vetro deflettore di un'autovettura, impossessandosi di una busta di plastica contenente attrezzi da lavoro, danneggiando il deflettore di una seconda auto, per poi dirigersi verso una terza autovettura.

A quel punto, le pattuglie intervenute in supporto hanno bloccato il giovane mentre si trovava ancora all'interno dell'ultima autovettura.



Nel corso della perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato diversi oggetti sospetti come un pesante martello in legno lungo circa 25 centimetri, utilizzato per infrangere i vetri delle autovetture, un cacciavite e diversi coltellini, oltre a numerosi effetti personali e oggetti di possibile provenienza furtiva. In particolare, sono stati recuperati portafogli, carte di credito, di debito e prepagate intestate a terze persone, occhiali da sole di marca, uno sport watch, denaro contante, accessori elettronici e materiale da lavoro. Gli accertamenti svolti nell'area hanno consentito di ricostruire che il 27enne aveva commesso una serie di furti su 3 auto in sosta, danneggiandone altre 4.