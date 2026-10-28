‘La Valle che ricicla’: incontro sui rifiuti stasera a Luserna San Giovanni

Si parlerà di raccolta differenziata e di gestione di rifiuti in Val Pellice stasera, mercoledì 28, alle 20,45, nella Biblioagorà di via Ribet 7 Luserna San Giovanni. L’incontro ‘La Valle che ricicla’ è organizzato dal circolo Pd lusernese Sandro Pertini.

Durante la serata si farà una fotografia della situazione e si fisseranno gli obiettivi per il futuro. Interverranno la sindaca di Torre Pellice Maurizia Allisio, nel direttivo del Consorzio Acea, Paolo Foietta, presidente dell’Autorità rifiuti Piemonte e in videocollegamento l’assessora del Comune di Bra Francesca Amato, che racconterà il loro modello di raccolta rifiuti.