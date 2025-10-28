Da corso Marche a Lungo Dora, ponti più sicuri a Torino: in arrivo 4 cantieri

Un milione e 230mila euro per sistemare ponti e viadotti di Torino. Complessivamente sono previsti quattro importanti cantieri, per migliorare la sicurezza di automobilisti e pedoni, su altrettante infrastrutture: il ponte delle Benne, il cavalcavia Acciaierie Ferrero, il viadotto di corso Marche e il Ponte Rossini.

Il via libera ai progetti questa mattina, su proposta dell'assessore alla Cura della Città Francesco Tresso. A Torino sono presenti circa 250 tra ponti, sottopassi e viadotti. "Opere - commenta Tresso - spesso realizzate molte anni fa. Questi interventi fanno parte di un programma mirato proprio a proteggere le strutture e a tutelare chi le utilizza ogni giorno".

Gli interventi

Sul ponte delle Benne (corso Regio Parco tra Lungo Dora Siena e Lungo Dora Firenze) e sul cavalcavia Acciaierie Ferrero (strada dell’ Aeroporto) si procederà al risanamento delle strutture in cemento armato e alla sostituzione dei giunti deteriorati.

Sul viadotto di corso Marche si rimuoverà il calcestruzzo danneggiato, proteggendo le armature, prevenendo possibili cadute di materiali e garantendo la sicurezza delle zone sottostanti.

Infine, il ponte Rossini (tra via Rossini e via Reggio) vedrà un completo rifacimento della pavimentazione in pietra, con materiali e tecniche più performanti, in grado di resistere al traffico intenso e ai mezzi del trasporto pubblico.

L’importo complessivo dei lavori di manutenzione straordinaria è di 1 milione e 230mila euro, così ripartito: 336mila euro per il Ponte delle Benne, 352mila euro per il Cavalcavia Acciaierie Ferrero, 112mila euro per il Viadotto di corso Marche e 430mila euro per il Ponte Rossini.