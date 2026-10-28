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Cronaca | 28 ottobre 2026, 18:36

Carambola tra quattro auto, paura in via Ponchielli

Coinvolte una Lotus e tre vetture in sosta. Sul posto 118 e Polizia locale

Carambola tra quattro auto, paura in via Ponchielli

Carambola tra quattro auto, paura in via Ponchielli

Maxi carambola tra quattro auto oggi pomeriggio, mercoledì 28 ottobre, in via Ponchielli, all'altezza del civico 34, quartiere Barriera di Milano. L'incidente ha visto coinvolte ben quattro autovetture: una Lotus (l'unica vettura in transito) e tre mezzi in sosta: una Fiat Panda, una Fiat Multipla e una Toyota Yaris.

Il pronto intervento dei soccorsi

Scattato l'allarme, sul posto sono tempestivamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale per eseguire i rilievi di rito e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, affiancati dai Vigili del Fuoco necessari per la messa in sicurezza dell'area e dei mezzi incidentati. Non risultano esserci passanti feriti. 


 

ph.ver.

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