Oulx, scontro tra un'auto e uno scooter: morto il centauro

Morto centauro ieri sera sulle strade di Oulx. I sanitari del 118 sono intervenuti intorno alle 19 in via Torino per uno scontro tra un'auto e uno scooter. Il motociclista di 74 anni ha riportato ferite gravissime: soccorso dai medici e dagli infermieri a bordo dell'ambulanza, è stato trasportato a Susa.

Secondo incidente

Purtroppo l'uomo è morto al suo arrivo in ospedale. Si tratta del secondo incidente, verificatosi ieri sera, che ha coinvolto un motociclista. Nel precedente caso un 58enne ha riportato gravi traumi alle gambe, nell'impatto con un camion, sulla ss24 direzione Cesana.