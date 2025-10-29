 / Viabilità e trasporti

29 ottobre 2025

Via Vandalino, la buca ‘storica’ diventa un caso: “Da luglio si chiede la chiusura”

Interpellanza del consigliere M5S Valentino Troisi: “Ok le transenne ma ora riparatela”

Una buca di grandi dimensioni all’angolo tra via Vandalino e via Premuda, presente da mesi e solo parzialmente recintata, è al centro di un’interpellanza presentata in Circoscrizione 3 dal consigliere del Movimento 5 StelleValentino Troisi.

Secondo il documento depositato il 13 ottobre 2025, il cratere sarebbe stata segnalato dai residenti già dalla fine di luglio, ma nonostante le ripetute comunicazioni alla Città, la situazione non è ancora stata risolta.

"La recinzione provvisoria non basta"

Il tratto di strada interessato si trova in prossimità di un attraversamento pedonale, rendendo il problema particolarmente pericoloso per pedoni, ciclisti e automobilisti. “La recinzione provvisoria non basta a garantire la sicurezza - rammenta Troisi -, e ostacola anche il passaggio dei pedoni”.

Il consigliere pentastellato sollecita un’azione più decisa verso gli uffici tecnici competenti: “È necessario intervenire con urgenza per evitare incidenti e tutelare la sicurezza dei residenti di zona Aeronautica”.

Philippe Versienti

