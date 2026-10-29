Lavori in corso e viabilità a rischio: chiude un tratto di via Torino Pianezza dal 2 al 6 novembre

Da lunedì 2 novembre a venerdì 6 novembre, un importante tratto di via Torino Pianezza rimarrà chiuso al traffico per consentire lo svolgimento di alcuni interventi di cantiere. Il blocco sarà attivo nella fascia oraria compresa tra le 8:00 e le 17:00, interessando nello specifico l'arteria compresa tra la SP 176 e corso Fratelli Cervi.

Per limitare i disagi alla circolazione, il Comune ha già predisposto un piano alternativo: durante le ore di chiusura, i veicoli diretti in entrambe le direzioni dovranno deviare su viale Svezia, dove una segnaletica temporanea guiderà gli automobilisti lungo il percorso sostitutivo.

Particolare attenzione è stata riservata a chi vive e lavora nella zona. I residenti e i clienti delle aziende situate nel tratto interessato (fino al civico 127) potranno comunque accedere ed uscire dalle proprie proprietà passando dalla rotatoria di corso Fratelli Cervi, sempre attenendosi scrupolosamente alle indicazioni del cantiere.

Le autorità locali invitano tutti i cittadini alla massima prudenza, raccomandando di prestare attenzione ai cartelli stradali e di pianificare i propri spostamenti con un congruo anticipo per evitare di rimanere bloccati nel traffico.