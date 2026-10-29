Lavori sulla linea Asti-Trofarello: treni fermi dal 2 al 7 novembre, scattano i bus sostitutivi

Si prospetta una settimana di modifiche alla viabilità su rotaia in Piemonte. Da lunedì 2 novembre a sabato 7 novembre, la circolazione ferroviaria sarà interrotta nella tratta compresa tra le stazioni di Asti e Trofarello per permettere lo svolgimento di una serie di lavori di manutenzione straordinaria all'infrastruttura.

Per preservare la continuità degli spostamenti quotidiani e ridurre al minimo i disagi per l'utenza locale, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) ha predisposto una riprogrammazione completa dei viaggi. Il piano alternativo prevede l'impiego di un servizio bus sostitutivo attivo tra i due snodi ferroviari, a supporto dei convogli che coprono la direttrice Torino – Genova e della linea SFM 6 (che collega Torino Aeroporto con Asti).

Trenitalia fa inoltre presente alcune limitazioni logistiche per chi usufruirà delle corse su gomma: non è consentito il trasporto di biciclette e resta vietato l'accesso agli animali di grossa taglia, fatta eccezione per i cani da assistenza.

Tutti i sistemi e i canali di acquisto ufficiali sono stati già aggiornati con i nuovi orari e le soluzioni di viaggio rimodulate.