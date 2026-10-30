Domani inaugurazione della sede di Azione a Torino

Domani, sabato 31 ottobre, alle ore 15.30 a Torino in via Testona 4,B sarà inaugurata la sede di Torino città in Azione alla presenza di Ettore Rosato, vicesegretario di Azione, Daniela Ruffino, segretaria di Azione in Piemonte e Sergio Bartoli, consigliere regionale.

"Un vero e proprio luogo di incontro per tutti i cittadini che desiderano confrontarsi ed esprimere le proprie opinioni non solo sulla politica ma anche sulle numerose tematiche che interessano la città - afferma la segretaria regionale Daniela Ruffino, che aggiunge -: la nuova sede rappresenta infatti il luogo del contatto diretto tra i cittadini e il nostro partito. Ascolteremo le istanze della comunità e affronteremo insieme le diverse problematiche cercando, come sempre, una soluzione concreta. Una 'casa' per proseguire il cammino di Azione che, ancora una volta, conferma l'espansione e il rafforzamento sul territorio".

Alle 16.30 un nuovo appuntamento dedicato alla Legge elettorale. Presso l'associazione Kappadue (via Thaon di Revel, 10) si terrà l'incontro 'La nuova legge elettorale spiegata bene!': un approfondimento con il vicesegretario di Azione, Ettore Rosato, sul funzionamento della normativa e sul perché interesserà tutti i cittadini.