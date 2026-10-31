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Attualità | 31 ottobre 2026, 07:59

Braccia e terra per il quartiere, la bella storia dei volontari che hanno adottato 5 aiuole

Un'iniziativa dal basso per riqualificare gli angoli vicini a casa: "Averne cura è un gesto d'amore verso tutti"

Volontari in azione per le aiuole di Mirafiori

Volontari in azione per le aiuole di Mirafiori

Tutto è iniziato con un’idea semplice, maturata dall'osservazione quotidiana degli spazi pubblici vicini a casa e dal desiderio concreto di restituire colore ad alcuni angoli del quartiere. Da quel primo spunto si è messa in moto una vera e propria catena di solidarietà e senso civico: un gruppo di residenti di Mirafiori Nord (e della zona di corso Siracusa) ha deciso di rimboccarsi le maniche e dedicare il proprio tempo libero alla cura del territorio, trasformando una semplice intenzione in un cantiere partecipato. Tra entusiasmo, fatica, mani sporche di terra e tanta voglia di fare, i volontari si sono ritrovati per dare nuova vita a ben cinque aiuole della zona, prima trascurate o prive di cura.

Terra, piantine e spirito di squadra

L'intervento non si è limitato a un'opera superficiale, ma ha visto la realizzazione di un lavoro completo e strutturato: la terra è stata lavorata e preparata con cura, sono state messe a dimora nuove piantine selezionate per arricchire la biodiversità locale ed è stato steso uno strato di corteccia protettiva per preservare l'umidità del suolo e proteggere le radici. 

Più che una semplice attività di giardinaggio, l'iniziativa si è rivelata un'esperienza di coesione sociale, dimostrando che quando si uniscono le forze anche le piccole azioni quotidiane possono produrre un impatto profondo e visibile sulla qualità della vita urbana.

"Prendersi cura degli spazi pubblici è un gesto d'amore"

Le aiuole appena sistemate sono ancora giovani, ma rappresentano già un simbolo concreto di quanto la cittadinanza attiva possa fare per il proprio territorio. I volontari hanno espresso profonda gratitudine verso tutte le persone che hanno offerto il loro sostegno, mettendo a disposizione tempo, attrezzi ed energie. L'auspicio dei promotori è che questo primo passo possa fare da apripista per altre iniziative analoghe, ricordando che il quartiere è la casa di tutti e che prendersene cura non è soltanto un dovere, ma un gesto d'amore e di responsabilità verso l'intero territorio. Ora non resta che attendere la crescita del verde e le prime fioriture, con la consapevolezza che le cose belle crescono meglio quando si coltivano insieme.

Volontari in azione per le aiuole di Mirafiori

Volontari in azione per le aiuole di Mirafiori

Volontari in azione per le aiuole di Mirafiori

Volontari in azione per le aiuole di Mirafiori

Philippe Versienti

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