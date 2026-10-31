Concorso carabinieri per 400 Marescialli laureati, prorogata la scadenza delle domande al 9 novembre

C'è più tempo per partecipare al primo concorso straordinario indetto dall'Arma dei Carabinieri e riservato ai giovani laureati. Il Comando Generale ha infatti disposto la proroga dei termini di presentazione delle domande, spostando la scadenza originaria dal 30 ottobre al 9 novembre 2026. La decisione nasce dalla volontà di consentire la più ampia adesione possibile a chi è venuto a conoscenza dell'opportunità solo di recente.

La selezione riguarda l'ammissione al primo corso straordinario per 400 Allievi Marescialli, una possibilità rivolta ai candidati in possesso di una laurea in ambiti che spazia dall'area umanistica a quella scientifica, sanitaria e forestale.

Requisiti d'accesso e percorsi di laurea ammessi

Al concorso pubblico possono presentare candidatura i cittadini italiani che godano dei diritti civili e politici e che non abbiano ancora compiuto il 28° anno di età.

È necessario aver conseguito un titolo di laurea rientrante tra quelli specificati nell'apposita tabella allegata al bando di concorso. L'iniziativa punta a reclutare profili ad elevata specializzazione da inserire all'interno dei reparti dell'Arma.

Le prove d'esame e la procedura online

L'iter di selezione prevede diverse fasi di valutazione. I candidati saranno chiamati a sostenere un'eventuale prova preliminare, una prova scritta di conoscenza della lingua italiana (o tedesca per la provincia autonoma di Bolzano), le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, la prova orale e la successiva valutazione dei titoli di merito.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica attraverso la sezione dedicata ai concorsi sul portale ufficiale dell'Arma dei Carabinieri (www.carabinieri.it), entro e non oltre la nuova data limite del 9 novembre 2026.