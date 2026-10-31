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Cronaca | 31 ottobre 2026, 08:44

Paura in via Postumia, auto distrutta dalle fiamme a Pozzo Strada

L'episodio segnalato dal consigliere della Circoscrizione 3 Bolognesi. Accertamenti in corso sulle cause del rogo

L'incendio di via Postumia

L'incendio di via Postumia

Paura la scorsa notte nel quartiere Pozzo Strada, dove un'automobile è stata avvolta e devastata da un incendio. Il rogo si è verificato in via Postumia, nel tratto compreso tra corso Brunelleschi e via Bevilacqua, alle spalle di uno dei tanti cantieri della Città che riportano il logo "Torino cambia".

Al centro dell'episodio c'è una Mercedes di colore scuro, danneggiata pesantemente dalle fiamme. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area, scongiurando conseguenze peggiori per i veicoli parcheggiati e per i palazzi circostanti.

A riportare l'accaduto e a sollevare l'attenzione sulla vicenda è Stefano Bolognesi, consigliere della Circoscrizione 3, per voce dei residenti che tornano a chiedere maggiori controlli per prevenire episodi analoghi. Le cause che hanno provocato il rogo sono ora al vaglio delle autorità competenti per chiarire l'esatta dinamica dei fatti.

Redazione

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