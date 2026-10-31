L'eterna buca all'incrocio tra via Monastir e via Vigliani, scatta l'ennesima interpellanza

Una voragine stradale presente ormai "da tempo immemore" all'intersezione tra via Monastir e via Onorato Vigliani, a Mirafiori Sud, è finita al centro delle proteste. A risollevare il caso è il gruppo consiliare "Noi Progettiamo per la 2", attraverso un'interpellanza presentata dal consigliere della Circoscrizione 2 Davide Schirru.

Il dissesto, provvisoriamente perimetrato soltanto da un cavalletto della segnaletica stradale, è diventato causa di forte disagio e di potenziale pericolo per l'incolumità pubblica.

I pericoli per la viabilità e la manovra azzardata

La presenza delle transenne all'incrocio ostacola l'immissione del flusso veicolare da via Monastir verso via Onorato Vigliani. Per evitare l'ostacolo, gli automobilisti sono costretti ad allargare improvvisamente la traiettoria di svolta, ingombrando la parte più centrale della carreggiata.

Questa manovra forzata crea continue difficoltà alla circolazione stradale, aumentando in maniera esponenziale il rischio di incidenti e scontri tra i veicoli di passaggio.

Schirru: "Chiediamo chiarezza su tempi e modalità"

"Visto il perdurare della presenza di questa buca, nonostante le numerose segnalazioni, ho ritenuto opportuno presentare un'interpellanza per avere chiarezza su tempi e modalità del ripristino", sottolinea il consigliere, sollecitando l'amministrazione ad attivarsi per mettere in sicurezza e riasfaltare un tratto stradale fondamentale per il quartiere.