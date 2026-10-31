Occupazione al Campus Einaudi, UniTo corre ai ripari con didattica a distanza e smart working

L'Università di Torino segue con attenzione e preoccupazione l'evolversi della situazione al Campus Luigi Einaudi, la cui occupazione, precludendo l'ordinario e libero accesso e regresso al Campus universitario, impedisce il regolare svolgimento di tutte le attività accademiche, a partire da quelle didattiche.

L'Ateneo riconosce il valore della partecipazione studentesca e il diritto di esprimere il proprio dissenso. Molte delle questioni sollevate meritano attenzione e potranno essere oggetto di un ulteriore confronto, nel rispetto della pluralità di posizioni che caratterizza la comunità universitaria.

Accanto alla disponibilità al confronto, permane altresì la necessità di ripristinare al più presto le condizioni per una piena ripresa delle attività e per l'accessibilità degli spazi: il Campus Luigi Einaudi è un luogo di formazione, ricerca e lavoro, frequentato ogni giorno da migliaia di studenti, docenti, componenti del personale tecnico-amministrativo e del personale addetto ai servizi e alle biblioteche. Il diritto allo studio, la libertà di espressione e il rispetto reciproco sono una responsabilità di tutte/i.

Nell'interesse dell'intera comunità, l'Ateneo auspica dunque una rapida conclusione dell'occupazione, affinché il Campus torni aperto e accessibile a tutte e a tutti.

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Considerato il protrarsi dello stato di occupazione, a partire da lunedì 2 novembre vengono adottate le seguenti misure temporanee, valide fino a nuova comunicazione:

Didattica

Tutte le lezioni calendarizzate al CLE si svolgeranno a distanza in modalità sincrona (di norma nella stanza Webex della/del Docente), rispettando l'orario stabilito per le corrispondenti lezioni in presenza; la modalità a distanza è obbligatoria e non facoltativa. Le Direttrici dei Dipartimenti interessati potranno individuare casi particolari che potranno eccezionalmente essere ricollocati in presenza presso altre sedi, in raccordo con le strutture amministrative competenti, secondo criteri di prossimità e compatibilmente con la disponibilità di spazi idonei.

Per ovviare alle eventuali difficoltà di collegamento, le/i Docenti sono invitate/i a caricare sulla piattaforma Moodle le registrazioni delle lezioni o materiali compensativi; le/gli studenti potranno utilizzare le seguenti aule studio della Macro-Zona Centro, dotate di connessione Wi-Fi UniTo: Sala studio 1 Palazzetto Aldo Moro; Sala studio 2 Palazzetto Aldo Moro; Biblioteca AMS Palazzo Nuovo; Aula Studio Biblioteca Giovanni Tabacco Palazzo Nuovo; Sala Studio 3 Palazzo Campana; Sala studio Tesi Palazzo Campana; EDISU; Sala studio Olimpia (Lungo Dora Siena); Sala studio Verdi 26.

Le prove di verifica (esami, esoneri, prove in itinere, ...) e le sedute di Laurea programmate al CLE saranno ricollocate in altre sedi, secondo le indicazioni delle strutture competenti.

Riunioni ed eventi

Le riunioni degli organi (es. sedute del Consiglio di Dipartimento) e gli eventi (convegni, conferenze, ...) previsti al CLE saranno ricollocati in altre sedi, secondo le indicazioni delle strutture competenti.

Supporto tecnico-amministrativo

Il personale tecnico-amministrativo in servizio presso il CLE lavorerà da remoto o sarà temporaneamente accolto presso altre sedi.

Servizi esterni

Le attività dei servizi esterni del CLE verranno organizzate presso altre strutture universitarie, in accordo con i relativi datori di lavoro.

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Tutte le misure temporanee sin qui applicate sono state adottate con senso di responsabilità, a tutela della sicurezza delle persone e con l'obiettivo di contenere i gravi disagi causati dall'occupazione, in una situazione complessa che l'Ateneo ha deciso di affrontare in modo ponderato, graduale e condiviso.

Ulteriori aggiornamenti saranno diffusi attraverso i canali istituzionali.