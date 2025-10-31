Animali domestici, a Nichelino da oggi possono essere sepolti insieme al padrone

Da oggi a Nichelino sarà possibile essere sepolti assieme al proprio amico a quattro zampe. Una novità ancora poco diffusa, che per l'assessore Fiodor Verzola rappresenta "un gesto di civiltà che riconosce il legame profondo che esiste tra l’essere umano e l’animale con cui si è condiviso insieme un pezzo di cammino di questa strana avventura che è la vita. Chi vorrà, potrà lasciare scritto tra le proprie volontà di riposare accanto al proprio compagno di vita. Un atto d’amore che si manifesta in vita ma si compie nell’infinito".

Verzola: "Un gesto di civiltà e sensibilità"

Un risultato frutto di un lavoro congiunto portato avanti con la Vice Sindaca Carmen Bonino, che Verzola ringrazia per aver "condiviso ogni passaggio per arrivare a questo traguardo storico per la nostra meravigliosa comunità. Un gesto di civiltà, di rispetto e di sensibilità che segna ancora una volta in più il valore che la nostra città attribuisce ai legami con gli animali".

Legami autentici, che non finiscono mai. E che adesso continueranno anche dopo la vita terrena.