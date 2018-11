Orbassano, il NICO apre le sue porte per svelare come si "aprono" quelle del cervello

Cervelli che curano altri cervelli. Sono quelli che resistono alla fuga (come fanno e hanno fatto tanti altri in passato) anche grazie alla presenza del NICO, Istituto di Neuroscienze della Fondazione Cavalieri Ottolenghi – Università di Torino che organizza per sabato 24 novembre il più classico del "porte aperte", per offrire alla cittadinanza la possibilità di visitare i laboratori di ricerca di Orbassano (la palazzina si trova all’interno del complesso dell’Ospedale San Luigi Gonzaga). Un invito aperto a tutti: semplici appassionati e curiosi. Un’occasione per capire come funziona il nostro cervello, che cosa succede quando si ammala o invecchia e, soprattutto, che cosa si può fare per ripararlo.