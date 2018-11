Sale piene e lunghe code: il Torino Film Festival fa subito il botto. Ma il film d'apertura non entusiasma

Si respira aria di cinema, in centro, a Torino. Anzi, aria di Festival. Quelli che sembrano turisti che bisticciano con una mappa della città sono in realtà cinefili alle prese con un il programma del Torino Film Festival, impegnati a cerchiare i film "da non perdere".

Lunghe code, nonostante la pioggia, ai gazebo davanti ai cinema Massimo e Reposi, dove si possono acquistare i biglietti dei singoli film o, per gli abbonati, quelli di fascia blu del giorno successivo. Ieri, almeno, è andata così. Nel pomeriggio, sala strapiena al Cinema Massimo per "L'ospite", film italiano, non in concorso, sulla crisi di sentimenti ed esistenziale dei 30/40enni. Un racconto crudo, ma allo stesso tempo leggero, che non scade mai nel banale.