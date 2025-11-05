In scena al Sermig il talento del giovane direttore d’orchestra torinese Matteo dal Maso

Due concerti aperti al pubblico in programma il 7 e l’8 novembre diretti dal pluripremiato talento torinese Matteo Dal Maso. Classe 1997, attivo nel repertorio sinfonico e operistico, ha già diretto alcune importanti orchestre inglesi, fra cui la BBC Philharmonic, la Royal Liverpool Philarmonic e la Northern Ballet Company. Ha debuttato alla Sydney Opera House nel 2025 con “Le nozze di Figaro” e ha vinto numerosi premi internazionali, tra cui il 1° premio alla 5ª Athens International Conducting Competition e il 2° premio alla 3ª Opéra Royal de Wallonie-Liège International Conducting Competition.
“Diventare direttore d'orchestra è un sogno che avevo fin da bambino. Donare oggi i due concerti al Sermig significa per me restituire alla Fondazione Cecilia Gilardi parte di quanto mi è stato donato durante gli anni della formazione. È infatti grazie a una borsa della Fondazione se ho potuto frequentare il Master in Direzione d'Orchestra presso il prestigioso Royal Northern College of Music di Manchester, da cui è decollata la mia carriera professionale", spiega Matteo Dal Maso
Venerdì 7 novembre alle 21 nell’Auditorium Helder Camara dell'Arsenale Della Pace si terrà il concerto “Comunità di Talenti”, organizzato e promosso dalla Fondazione Cecilia Gilardi in collaborazione con il Sermig e il Laboratorio del Suono per celebrare due borsisti talentuosi che, come tanti altri giovani meritevoli, sono sostenuti con borse di studio e tirocini nel periodo della formazione specialistica e all’inizio della loro carriera professionale: oltre a Matteo Dal Maso, il pianista Sergio Scibilia. Torinese, classe 1996, diplomato con lode presso il Conservatorio di Torino, nel 2023 ha intrapreso un percorso per realizzare, con il sostegno della Fondazione Cecilia Gilardi, un progetto monografico sulle opere per pianoforte di Ravel e sui cardini della sua poetica. L’orchestra è “MELOS Filarmonica”, le musiche in programma sono quelle di W.A. Mozart e F. Schubert.
Sabato 8 novembre alle 20:30 nella Chiesa di San Gioacchino in corso Giulio Cesare 10 si terrà il secondo concerto, promosso dalla Fondazione Cecilia Gilardi in collaborazione con Sermig – Arsenale della Pace, per offrire ai giovani musicisti dell’orchestra l’opportunità di fare un’esperienza artistica e umana con un direttore loro coetaneo, in piena ascesa e di sicura affermazione. Il programma del concerto prevede musiche di Mauro Tabasso, Ennio Morricone, Hans Zimmer e Jerry Goldsmith: un viaggio tra autori e sonorità diverse, scelti per la loro capacità di parlare direttamente al cuore, di fondere bellezza, arte e intensità emotiva. La selezione dei brani è ispirata all’identità sonora dell’orchestra, che integra sezioni classiche, ritmiche e talvolta anche etniche, creando un linguaggio musicale capace di unire mondi e generazioni.
“Con la Fondazione Cecilia Gilardi abbiamo pensato e voluto questi due appuntamenti musicali per dire ai nostri giovani e al pubblico che riteniamo sia vitale credere sempre nei propri sogni e nella possibilità di realizzarli, attraverso lo studio, il lavoro, ma anche grazie all’aiuto di persone felici di rendere felici gli altri. Speriamo che questi due concerti possano rappresentare un segno tangibile di speranza: un giovane direttore in sicura ascesa che dirige un’orchestra di professionisti e una formata in buona parte da suoi coetanei”, dice Mauro Tabasso, Direttore del Laboratorio del Suono del Sermig
Venerdì 7 novembre 2025 – ore 21
CONCERTO “COMUNITÀ DI TALENTI”
Auditorium Helder Camara, Sermig - Arsenale Della Pace, Piazza Borgo Dora, 61 - Torino
Diretto da: Matteo Dal Maso - Pianoforte: Sergio Scibilia - Orchestra: MELOS Filarmonica
Ingresso gratuito su prenotazione: 011 1964 9614, segreteria@fondazionececiliagilardi.org
Sabato 8 novembre 2025 – ore 20.30
CONCERTO DELL’ORCHESTRA GIOVANILE DELL’ARSENALE DELLA PACE
Chiesa di San Gioacchino, Corso Giulio Cesare, 10 - Torino
Diretto da: Matteo Dal Maso
Ingresso libero