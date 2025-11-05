In scena al Sermig il talento del giovane direttore d’orchestra torinese Matteo dal Maso

Due concerti aperti al pubblico in programma il 7 e l’8 novembre diretti dal pluripremiato talento torinese Matteo Dal Maso. Classe 1997, attivo nel repertorio sinfonico e operistico, ha già diretto alcune importanti orchestre inglesi, fra cui la BBC Philharmonic, la Royal Liverpool Philarmonic e la Northern Ballet Company. Ha debuttato alla Sydney Opera House nel 2025 con “Le nozze di Figaro” e ha vinto numerosi premi internazionali, tra cui il 1° premio alla 5ª Athens International Conducting Competition e il 2° premio alla 3ª Opéra Royal de Wallonie-Liège International Conducting Competition.

“Diventare direttore d'orchestra è un sogno che avevo fin da bambino. Donare oggi i due concerti al Sermig significa per me restituire alla Fondazione Cecilia Gilardi parte di quanto mi è stato donato durante gli anni della formazione. È infatti grazie a una borsa della Fondazione se ho potuto frequentare il Master in Direzione d'Orchestra presso il prestigioso Royal Northern College of Music di Manchester, da cui è decollata la mia carriera professionale", spiega Matteo Dal Maso