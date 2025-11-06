Al Mauto, la nuova sezione Spazio Design: 2 mila metri quadri all'interno del percorso permanente

Il MAUTO presenta Spazio Design, la nuova area di 2000 mq del percorso permanente che parla di creatività industriale e processo progettuale, in occasione della mostra FERRARI DESIGN. CREATIVE JOURNEYS 2010-2025, realizzata in collaborazione con Centro Stile Ferrari e Musei Ferrari. L’esposizione è aperta al pubblico fino a domenica 8 marzo 2026.

La nuova sezione permanente del Museo si sviluppa in un percorso didattico che accompagna il visitatore attraverso l’evoluzione dello stile automobilistico e del design di prodotto, dagli oggetti iconici agli arredi, fino alle soluzioni tecnologiche più innovative. L’area espositiva si inserisce in un più ampio progetto di aggiornamento del percorso di visita attraverso il quale il Museo ha ripensato gli strumenti per comunicare la sua collezione in modo accessibile, contemporaneo, trasversale e sostenibile.

Lo spazio è concepito come una narrazione dinamica che integra documenti, video-installazioni, oggetti, prototipi e vetture e che accompagna i visitatori in un viaggio immersivo nel mondo del design, dall’ideazione alla progettazione fino alla sua realizzazione, raccontandone l’evoluzione attraverso idee, forme, persone e tecnologie.



FERRARI DESIGN. CREATIVE JOURNEYS 2010-2025 è la prima di una serie di esposizioni tematiche progettate dal Museo insieme a centri stile, designers, aziende e collezionisti. La mostra riunisce undici vetture che rappresentano il distillato del lavoro del team diretto da Flavio Manzoni selezionate tra gli oltre settanta modelli progettati a Maranello dal 2010 e corredate da un allestimento che valorizza non soltanto il risultato finale, ma l’intero processo creativo.

Disegni e immagini del making of testimoniano un approccio che ricerca una bellezza formale mai fine a sé stessa, con soluzioni estetiche puntualmente finalizzate alla funzione e alla performance.