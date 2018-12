L'innovazione bussa alla porta delle aziende torinesi, ma c'è ancora chi non vuole aprire al 4.0

Sono l'avanguardia delle imprese del nostro territorio: giovani, vivaci, di prospettiva. In una parola, "innovative", eppure una su tre ritiene che Big Data e Internet of things (gli oggetti connessi alla Rete) non sono parole d'ordine utili al loro business.

Può sembrare un controsenso, eppure lo dice la ricerca effettuata da Camera di Commercio di Torino, che dopo qualche anno di pausa è tornata - complice l'ondata del 4.0 - è tornata a indagare questo ambito del tessuto produttivo provinciale. Per la precisione, sono il 31% le imprese che si chiamano fuori, mentre circa il 32% si informa e chiede supporto su questo misterioso 4.0. Quasi 4 su dieci (38,4%) cerca un partner per muoversi all'interno di questi nuovi territori. Una sostanziale posizione di "dubbio" che finisce per non pagare in termini di accesso al credito.