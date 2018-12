Il BBB Trio di Flavio Boltro presenta il nuovo album al Milk Jazz Way

Lunedì 17 dicembre in esclusiva per Milk Jazz Way presentazione ufficiale di Spinning , nuovo album del BBB trio di Flavio Boltro, formazione che ha riscosso notevole successo in club e festival di tutto il mondo, con Mauro Battisti al contrabbasso e Mattia Barbieri alla batteria. Pubblicato ad ottobre, il nuovo album ha incantato critica e pubblico e per la prima volta verrà presentato in Italia dopo un tour oltralpe. Viaggiando tra atmosfere liriche e ritmi serrati, tra effetti elettronici, jazz energico e improvvisazioni psichedeliche, il nuovo spettacolare trio di Flavio Boltro, uno dei trombettisti più rilevanti dell’intera scena jazzistica, esprime con perfetta intesa e forza comunicativa una musica originale di grande impatto e suggestione.



La musica e la formazione scelta per eseguirla (unica nel suo genere) sono nate dall’esigenza personale del suo leader di utilizzare un trio senza la presenza di strumenti armonici, come il piano o la chitarra, per avere maggiore libertà espressiva e creare con il basso e la batteria un “sound circolare”, di tipo contrappuntistico, in grado di mettere in evidenza tutta la forza dell’interplay. Musicisti creativi e versatili, i tre componenti del BBB fanno dunque del loro interplay il centro focale di una musica paritaria, e il dialogo incessante produce una serie di continui rimandi, di imprevedibili risposte che costituiscono il motore creativo della loro musica, il cui sound, essenzialmente acustico, si arricchisce di colori psichedelici grazie all’uso parsimonioso di effetti elettronici. Influenze afro, rock, folk, lo sguardo al jazz elettrico, ai ritmi urbani e alla dimensione cameristica, sono tutti elementi che confluiscono alla realizzazione di una musica che proprio in questa varietà di riferimenti evidenzia la sua contemporaneità.



Il repertorio è costituito soprattutto da composizioni originali di Boltro, brani intensi, lirici, di atmosfera, e altri dal forte impatto ritmico, sostenuti da grande energia sonora. Nel programma trovano spazio anche due pezzi della tradizione popolare russa e francese per un’incursione extra-jazzistica e un nuovo incontro con idee e soluzioni originali per l’improvvisazione.



A seguire jam session , disponibili sul palco pianoforte, contrabbasso, batteria, amplificatori e impianto audio completo.