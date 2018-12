Questa la programmazione del Teatro Regio di Torino nella settimana che va dal 14 al 20 Dicembre.

STAGIONE D’OPERA • DONATO RENZETTI DIRIGE “LA TRAVIATA DEGLI SPECCHI” DI HENNING BROCKHAUS E JOSEF SVOBODA

Inaugura venerdì 14 dicembre alle ore 20 LA TRAVIATA di Giuseppe Verdi diretta da Donato Renzetti, sul podio dell’Orchestra e Coro del Teatro Regio, con la regia di Henning Brockhaus e le scene di Josef Svoboda. Un allestimento leggendario (Premio Abbiati 1993), entrato nell’immaginario collettivo, per la prima volta al Regio. Nota anche come “La Traviata degli specchi”, questo spettacolo indaga il sottile confine tra la natura intima e delicata di Violetta e la sua immagine pubblica, sottolineata da un enorme specchio inclinato che moltiplica, da tutti i possibili punti di vista, l’oggetto del desiderio all’occhio del voyeur. Violetta è il soprano Maria Grazia Schiavo, raffinata ed elegante interprete; Alfredo ha la voce del tenore Dmytro Popov, mentre Giorgio Germont è interpretato dal baritono Giovanni Meoni.

Completano il cast Elena Traversi (Flora Bervoix), Ashley Milanese (Annina), Luca Casalin (Gastone), Paolo Maria Orecchia (Douphol), Dario Giorgelè (D’Obigny), Mattia Denti (Grenvil), oltre alle doppie interpretazioni di Alejandro Escobar e Luigi Della Monica (nel ruolo di Giuseppe), Marco Sportelli e Franco Rizzo (Un domestico di Flora) e Giuseppe Capoferri e Riccardo Mattiotto (Un commissionario). Nel corso delle nove recite, fino al 23 dicembre, nei ruoli di Violetta, Alfredo e Giorgio Germont si alternano rispettivamente Irina Dubrovskaya, Giulio Pelligra e Damiano Salerno. Il Coro del Teatro Regio, impegnato in importanti scene, è istruito da Andrea Secchi. I movimenti coreografici sono di Valentina Escobar, le scene di Svoboda sono riprese da Benito Leonori, i costumi di Giancarlo Colis. La produzione si avvale della partnership di Iren, Socio fondatore del Teatro Regio.

La diretta su Rai Radio 3 de La traviata sarà trasmessa venerdì 14 dicembre ore 20 a cura di Susanna Franchi.

15 DICEMBRE OPEN DAY • IL TEATRO REGIO A PORTE APERTE: MUSICA, LABORATORI, PERCORSI GUIDATI

15 dicembre

dalle ore 10 alle 17 è in programma l’open day

Il Teatro Regio a porte aperte

, con ingresso libero per tutta la cittadinanza, che potrà prendere parte a visite guidate, intrattenimenti musicali e seguire prove d’orchestra, montaggi scenici e laboratori-gioco per bambini. Un’occasione da non perdere per trascorrere una giornata particolare al Teatro Regio.