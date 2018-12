Il torinese Pierluigi Cavallino confermato alla guida dell’Associazione Pensionati Coldiretti Piemonte

Pierluigi Cavallino è stato confermato alla guida dell’Associazione Pensionati di Coldiretti Piemonte. L’elezione, all’unanimità, si è svolta durante l’assemblea elettiva, svolta all’hotel DoubleTree by Hilton Turin Lingotto, a Torino, alla presenza del presidente di Coldiretti Piemonte Roberto Moncalvo e del Delegato Confederale Bruno Rivarossa. Eletti nell’occasione i due vicepresidenti: Emilio Simonelli, presidente dell’Associazione Pensionati di Novara e Dino Ambrogio, presidente dell’Associazione Pensionati di Cuneo.

Pierluigi Cavallino, agricoltore residente ai Favari di Poirino in provincia di Torino, conduce insieme alla figlia Marina un’azienda a indirizzo cerealicolo e orticolo, con allevamento di bovini di razza Piemontese. Appena riconfermato Pierluigi Cavallino ha detto: "Innanzitutto voglio ringraziarvi per la fiducia che mi avete voluto rinnovare. Per me è un orgoglio poter proseguire a lavorare sui progetti che abbiamo già avviato sui nostri territori e farli diventare sempre più capillari. Sicuramente ho a cuore temi quali la salute, la prevenzione e l’alimentazione, oltre alle tematiche più marcatamente sindacali, ma più di tutto sono convinto che dovremo operare in sinergia con gli altri movimenti della nostra Organizzazione, Donne Impresa e Giovani Impresa perché, in particolare a questi ultimi, siamo chiamati a trasmettere l’esperienza che abbiamo accumulato nel tempo. Ci impegniamo – ha chiuso Pierluigi Cavallino - in questo importante momento di raccolta firme per la petizione Stop cibo anonimo a dare il nostro contributo, su tutti i territori, a favore della difesa della salute e della prevenzione dalle frodi alimentari".