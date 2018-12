L'allarme di Api Torino: le pmi hanno anticipato il meteo, il clima di fiducia va sottozero

Alla fine, il clima di sfiducia che stava ormai serpeggiando da settimane, doveva tradursi in cifre. E a diffondere questi numeri è Api Torino, che con la sua ultima indagine congiunturale mostra come, nel mondo delle piccole e medie imprese del nostro territorio, la ripresa rischia di essersi instradata su un binario morto. Dati alla mano, infatti, tra il secondo semestre di quest'anno e il primo semeste del 2019 risulta che tutti gli indici virano al negativo, nelle attese delle aziende. L'unico aumento - ironia della sorte - quello sulle previsioni della cassa integrazione.

“Le imprese bocciano la situazione e le prospettive politiche nelle quali si trova il Paese. Non c’è più fiducia. E’ il segno chiaro che occorre cambiare rotta, e rapidamente - commenta il presidente di Api Torino, Corrado Alberto -. Il 2018 è stato un anno di progressivo rallentamento per l’economia torinese e le prospettive per il 2019 non sono positive. Calano indistintamente gli ordini, la produzione e il fatturato, mentre le esportazioni sono sempre più fiacche. Per quanto riguarda il manifatturiero, poi, il rallentamento sta proseguendo da tre semestri consecutivi. Ciò che preoccupa maggiormente, tuttavia, è il drastico calo di fiducia degli imprenditori. Le politiche messe in atto dal Governo e la situazione anche a livello locale, non ci forniscono elementi concreti sulla base dei quali guardare ai prossimi mesi con prospettive positive. Gli obiettivi da perseguire sono sempre gli stessi: investimenti per accrescere la competitività e quindi abbattere il carico burocratico, accelerare sulle infrastrutture materiali e immateriali, rendere più facili e agevoli le esportazioni, creare un mercato del lavoro più dinamico, mettere in grado le PMI di accedere più agevolmente alla ricerca”.