Franco Nembrini a Torino racconta Dante alle nuove generazioni (VIDEO)

Se dici Franco Nembrini il pensiero corre subito a Dante Alighieri. E alla sua Divina Commedia, madre-matrigna di ogni studente italiano, ma soprattutto culla della lingua che ancora oggi, tra incertezze e strafalcioni, tramandiamo di generazione in generazione.

Il celebre scrittore, educatore e docente bergamasco, scelto anche dal Pontefice per far parte del Dicastero per i Laici e la Famiglia, oggi è stato ospite della Piazza dei Mestieri per incontrare docenti ed educatori sul tema della formazione dei ragazzi, ma in questo periodo è in giro per l'Italia anche per la nuova edizione di Mondadori dell'Inferno del Maestro fiorentino. E domani sarà ancora protagonista nella nostra città in occasione dell'incontro con i ragazzi dell'Istituto Sant'Anna, in via Massena, dove il protagonista sarà appunto Dante e la sua opera più celebre. Una due giorni, insomma, in cui la cultura classica e letteraria incontra i giovani cercando un punto di contatto che dal passato la rilanci ancora una volta - come da secoli accade - nel futuro.

Nel video, il responsabile dell'Istituto Sant'Anna, Francesco Barberis, e Franco Nembrini: