Estate 2025 a Oulx: musica, spettacoli e Luna Park tra le montagne

Per l'estate 2025, Oulx si prepara a vivere una stagione ricca di eventi e divertimento, trasformando il cuore dell'Alta Valle di Susa in un vivace centro di attività per tutte le età. Il calendario, frutto della collaborazione tra l'amministrazione comunale e le numerose associazioni locali, promette di offrire un'esperienza indimenticabile a residenti e turisti. Come sottolinea Thomas Martin, assessore comunale e dell'Unione Montana Alta Valle di Susa, l'impegno è stato quello di creare un programma che abbracciasse diverse iniziative.

Ecco il Luna Park

Tra le novità più attese di quest'anno, spicca l'introduzione del Luna Park, una vera e propria attrattiva che promette serate di allegria e svago. Il calendario degli eventi prende il via il 25 luglio con una serata danzante, un'occasione perfetta per scaldare l'atmosfera. Il 27 luglio sarà dedicato al motorismo con il Green Bike Show in Piazza Garambois, seguito, dal 27 luglio al 3 agosto, dal Street Soccer, sempre in Piazza Garambois, per gli appassionati di calcio.

Dal 1° al 20 agosto, Piazza Masino si animerà con il tanto atteso Luna Park. Questo nuovo spazio di divertimento sarà teatro di numerosi eventi speciali. Il 1° agosto, il Luna Park ospiterà il Bubu Toro Meccanico per una serata all'insegna dell'adrenalina, mentre il 2 agosto sarà la volta di una coinvolgente serata latina. Il 3 agosto i riflettori si accenderanno per uno spettacolo di magia che incanterà grandi e piccini. Il divertimento musicale non mancherà, con Dj Note's & Roll il 5 agosto e un tributo a Ligabue con Radio Freccia il 6 agosto, entrambi al Luna Park. La musica dal vivo continuerà il 7 agosto con i Ktastic Band al Jardin de la Tour. L'8 agosto le vie di Oulx saranno animate da uno spettacolo circense in Via Roma.

Raduno Vespa

Il 9 agosto Piazza Garambois sarà invasa dal rombo dei motori nel Raduno Vespa, mentre il 10 agosto la stessa piazza ospiterà una gara di scacchi per gli amanti della strategia e un concerto di Davide Durso al Jardin de la Tour. Un evento imperdibile dal 12 al 18 agosto sarà la Lavanda del Lago in Piazza Garambois, un'installazione suggestiva che promette di incantare i visitatori. Il Luna Park tornerà protagonista il 13 agosto con un nuovo spettacolo di magia e il 16 agosto con la Notte Lilla insieme a DJ Lume.

Per gli amanti dell'artigianato e dei prodotti tipici, il 17 agosto Piazza Garambois ospiterà "Oulx a Colori" con i suoi vivaci mercatini. Infine, per chiudere in bellezza, il 23 agosto Piazza Garambois sarà nuovamente il palcoscenico di una serata danzante, ideale per salutare l'estate. Con un calendario così ricco e variegato, l'estate di Oulx si preannuncia come un'occasione imperdibile per vivere la montagna in un'atmosfera di festa e divertimento, confermando il grande impegno dell'amministrazione e delle associazioni locali nel valorizzare il territorio e offrire esperienze indimenticabili.