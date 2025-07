Dalla Pampa alle Alpi: al via il festival letterario Scritto Misto

Storie e melodie argentine apriranno il primo fine settimana di Scritto Misto, festival letterario che da oltre un decennio porta libri, autori e musica tra le montagne della Val Chisone e della Val Germanasca. La rassegna itinerante tra i Comuni di Perosa Argentina, Usseaux e il Forte di Fenestrelle, partirà domani, sabato 12 luglio, per terminare domenica 3 agosto. “‘Siamo ancora in tempo’ è l’esortazione che ispira le riflessioni dei quattro fine settimana di incontri. Affronteremo, assieme agli autori ospiti, i problemi che caratterizzano la nostra società e scopriremo le possibilità che ci rimangono per riportare al centro dell’attenzione l’essere umano con le sue debolezze e potenzialità” spiega Deborah Severini, ideatrice e curatrice di Scritto Misto.

Dalla dittatura militare argentina alle storie nostrane di scelte di vita inusuali, i temi dei libri che verranno presentati sabato 12 e domenica 13 luglio nell’antica Villa Willy di Perosa Argentina, riguardano la storia in tutte le accezioni del termine: “Citando De Gregori, questo primo fine settimana di eventi ci ricorderà che ‘La Storia siamo noi’ con tutte le nostre scelte che prendiamo quotidianamente”, sottolinea Severini.

Saranno le scelte di Franca, una giovane italiana scomparsa a Buenos Aires durante la dittatura militare, protagoniste del primo libro di Scritto Misto: ‘Figlia mia’ dello storico e scrittore Carlo Greppi. L’incontro con l’autore, moderato da Davide Rosso, direttore della Fondazione Centro culturale valdese, inizierà alle 16,30.

Successivamente toccherà a Franco Milanesi presentare l’approccio politico alla storia che caratterizza il suo libro ‘Il tempo inquieto’. Dialogherà con lui Bruna Peyrot, presidente della Fondazione Centro culturale valdese. Durante il pomeriggio la voce e la chitarra di Giovanni Battaglino interpreteranno i classici della tradizione musicale argentina.

Il giorno successivo, domenica 13 luglio, sempre alle 16,30, si tornerà a Villa Willy con una seconda giornata dedicata a storie di scelte radicali e anticonformiste. Aldo Ferrero, intervistato da Bruna Peyrot e Davide Rosso, racconterà ‘Per un mondo non violento’ libro nato dalla sua esperienza di obiettore di coscienza prima dell’approvazione della legge 772 del 1972. In chiusura, Cinzia Dutto, assieme ad Andrea Garavello, presenterà il suo ‘Vite in salita’, un’opera che raccoglie storie di uomini e donne che hanno cercato una vita autentica, sottraendosi ai compromessi imposti dalla società.

L’offerta musicale del pomeriggio sarà affidata a Dino Tron e al suo repertorio di musiche occitane e tradizionali delle Valli Chisone e Germanasca. Al termine della seconda giornata è prevista una degustazione di prodotti tipici.

Scritto Misto è organizzato dalla Fondazione Centro culturale valdese, con il sostegno dell’Otto per Mille della Chiesa valdese e la collaborazione dei Comuni coinvolti, dell’Unione montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca e della Città Metropolitana di Torino.