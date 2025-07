Le contrade di Prarostino si sfidano per la freccia d’oro

Una sfida tra Prustin d’Amount e Prustin d’Aval nell’antica disciplina della balestra medievale. Il Palio del Pappagallo, giunto alla 49esima edizione, è nato con il gruppo folcloristico prarostinesi della Compagnia di Balestrieri di Roccapiatta, che rievoca la tradizione difensiva dei balestrieri nei territori pinerolesi. Quest’anno si inserisce nella cornice nella 18esima Serata Medievale.

Domani, sabato 12 luglio, dalle 20 nel centro storico di San Bartolomeo sono previsti lo street food medievale con gofri a cura dei Balestrieri, la Taverna del ristoro con i ‘panini medievali’ a cura del Gruppo Alpini e della Pro Loco Prarostino e bancarelle artigiane con prodotti di stile medievale.

Saranno inoltre presenti La Compagnia del Lupo di Torino con la disposizione di un accampamento medievale e dalle 21 il Gruppo Storico Borgo Vecchio di Avigliana per uno spettacolo e a seguire la sfilata medievale con 12 tamburini e altri 18 figuranti.

Alle 22 inizierà la tradizionale sfida con le balestre, nell’Arena di via Grigli 4, tra le contrade di Prustin d’Amount (San Bartolomeo, Collaretto e Roccapiatta) e Prustin d’Aval (Gay, Rocco e Cardonatti). “Alla fine c’è il palio del pappagallo, un bersaglio più piccolo dove tiriamo tutti insieme. Chi lo vince, ottiene la freccia d’oro e un pappagallo in ceramica, che è un simbolo. Nell’antichità si diceva che quando c’era la festa sparavano all’animale vero, ma non è proprio così. Da lì viene il nome ma non è mai successo davvero, probabilmente mettevano semplicemente una figura su cui sparavano”, commenta il presidente della Compagnia dei Balestrieri di Roccapiatta Marco Ricca.

In coda all’evento, domenica 13 ci sarà la disfida dei Balestrieri di Roccapiatta con i Balestrieri della Città di Ventimiglia. “La proponiamo da 6 o 7 anni a questa parte, alcune volte qui da noi altre al loro campo. La mattina si aprirà con i tiri di prova, mentre la competizione vera e propria sarà alle 15,30”.