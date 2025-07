Pragelato è pronta per eleggere le nuove ‘Miss Mucca’ e ‘Miss Manza’

Due giorni tra prodotti locali e intrattenimento anche per i più piccoli, in occasione della 26a edizione di Miss Mucca e la 3a di Miss Manza. Da ormai 15 anni è la Pro loco di Pragelato a organizzare la kermesse.

Si inizierà domani, sabato 12, al mattino con la stima delle tome e dei salami, momento che continuerà nel pomeriggio in piazza Pragelatesi nel Mondo, dove verranno allestiti giochi come la corsa nei sacchi e il tiro alla fune per intrattenere i più piccoli in attesa della discesa delle mucche dagli alpeggi. Tra le 17,30 e le 19 arriveranno le mandrie: “Scenderanno 8 aziende che monticano qui in valle. Ognuna porta mediamente tra gli 8 e 10 capi di bestiame in base alla razza che ha a disposizione, ma generalmente sono 4 le categorie: Barà, Piemontese, Valdostana e Meticce. Verranno sistemati nei recinti nella zona di piazza Pragelatesi”, afferma Enzo Ramello, vicepresidente della Pro loco di Pragelato.

Domenica 13, oltre a riproporre la stima delle tome e dei salami, nella mattinata è prevista una lezione didattica per i bambini e non solo. “Con l’aiuto di due malgari faremo la mungitura in diretta, così i bambini vedranno come vengono munte le mucche, e poi una casara farà vedere in diretta come si fanno i tomini”. Sarà anche il momento della ‘marchiatura’: con un grosso pennarello si scriverà un numero sulle mucche che verranno portate in gara.

Nel pomeriggio arriverà il momento dell’elezione della mucca e della manza più belle. “Chiamerò in gara le mucche e sarà il pubblico a decidere con l’applausometro, applaudendo alle candidate per Miss Mucca. Per Miss Manza invece avremo un veterinario che dichiarerà senza portarla in gara qual è la manza più bella – spiega Ramello –. Tutte le mucche verranno premiate con il classico ‘rudun’, invece Miss Mucca e Miss Manza avranno invece il ‘rudun’ più bello e caratteristico.

A concludere la manifestazione, verso le 18,30, sarà la tradizionale ‘rudunà’, ovvero il giro del paese di tutte le aziende con i loro capi di bestiame. In seguito, ognuna poi prenderà la sua strada per ritornare all’alpeggio.

Durante tutta la giornata verrà allestito, sempre in piazza Pragelatesi nel Mondo, un mercatino a tema, organizzato dal Comune, dove poter trovare prodotti artigianali ed enogastronomici locali.