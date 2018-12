Chiude in bellezza Xmas Comics&Games: bagno di folla per Maccio Capatonda

Si è chiusa domenica 16 dicembre la quinta edizione di Xmas Comics&Games, la grande festa natalizia che ha visto il padiglione 3 di Lingotto Fiere animarsi con migliaia di cosplayer e stand con fumetti e manga, gadget, oggetti da collezione, accessori e costumi.

Alle 17.30, a due ore dalla chiusura della manifestazione, si registrano 17.658 visitatori, contro i 17.500 del 2017.



Tra gli ospiti, bagno di folla per Maccio Capatonda, che nella giornata di domenica è stato il grande protagonista sul palco, intrattenendo e divertendo il pubblico insieme ai doppiatori di ODS – operatori doppiaggio e spettacolo e i ragazzi di Fake Off Italia.



Numerosi gli appassionati intervenuti per incontrare gli autori ospiti, che si sono esibiti nei classici sketch – disegni live personalizzati. Tra gli ospiti più apprezzati, Felinia&Ribosio ideatori della saga Sketch & Breakfast, e Boban Pesov di Magic Press, Alessandro Perugini, in arte Pera Comics, noto per il fortunato format Chi ha ucciso Kenny? della romana Tunuè, e gli ospiti dello stand Supergulp-Shockdom tra cui Bigio, autore della collana Drizzit (fumetto, gioco di carte, gioco di ruolo e webcomics) e di The Author; Odde, autore di Io sono chiavica; Francesca Presentini, in arte Fraffrog e Riccardo Accattatis in arte RichardHTT



I giovanissimi si sono invece dati appuntamento in area youtuber, dove hanno potuto incontrare i Mates (St3pny, Anima, Vegas, SurrealPower), LaSabri e Dexter per sessioni di foto, dediche e autografi.



Oltre 170 partecipanti alle sfilate Cosplay, grandi protagonisti della festa a Lingotto Fiere che per due giorni si sono alternati sul palco con esibizioni, sfilate competitive, karaoke e momenti di animazione grazie all’attività incessante dei ragazzi della Cospa Family, di cui fa parte anche Massimo Barbera, campione mondiale di Cosplay nel 2013 in Giappone.



Sono stati oltre 170 i partecipanti della sfilata competitiva di domenica 16. Il vincitore parteciperà alla prestigiosa finale cosplay dell’EpicCon, importante convention tedesca che si svolgerà il 23 e 24 febbraio a Münster.

Il cosplayer torinese sarà ammesso di diritto alla prestigiosa finale di domenica 24 febbraio, saltando quindi la preselezione del sabato, e avrà la possibilità di aggiudicarsi uno dei fantastici premi dell’EpicCon, tra cui 5 voli per il Giappone.



Xmas Comics & Games è stato il teatro di scena della prima tappa delle qualificazioni dei campionati nazionali CPC – Champions Pro Circuit (per professionisti) e CVL – Champions Virtual League (per amatori) del celebre gioco sparatutto Call of Duty. Nella giornata di sabato 15 si sono svolte le qualificazioni, mentre domenica è andata in scena la finale.