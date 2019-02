Al confine tra Piemonte e Val d'Aosta: a Valprato Soana un incontro per lo sviluppo

Venerdì scorso si è tenuto a Valprato Soana un importante incontro dedicato a tutti i Comuni confinanti con la Val d'Aosta, per discutere sul "Fondo per le aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale". A seguito infatti della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di n.62/L è stato ripristinato il Fondo nazionale che interessa diversi Comuni delle nostre vallate Piemontesi: sono quindi accorsi presso il Municipio di Valprato, luogo dove si è svolta la prima parte dell'incontro, Sindaci ed Amministratori della Val Soana, della Valle Orco, della Valchiusella e dei Comuni di Montagna in generale, tra cui per esempio Carema e Quincinetto. In particolare hanno partecipato all'incontro i rappresentanti di ASSCO (Associazione Sostegno Comune), il Deputato della Repubblica Italiana On. Alessandro Giglio Vigna ed il Senatore Cesare Pianasso .

Queste le parole di presentazione del padrone di casa, il Sindaco Francesco Bozzato: "il ritorno nella programmazione economica nazionale di questa misura, fortemente voluto dalle realtà che come Valprato Soana, pur condividendo con i confinanti territori delle regioni autonome le difficoltà caratterizzanti la montagna, non godono dei vantaggi economico-finanziari, è avvenuto grazie all’impegno congiunto a diversi livelli istituzionali. Al fine di definire le prossime azioni condivise sui nostri rispettivi territori e di sfruttare al meglio questa concreta occasione che concorre allo sviluppo locale sostenibile, è stato definito questo incontro tra i Sindaci e le Amministrazioni Comunali che beneficeranno di questa misura". Prosegue le dichiarazioni il Deputato Giglio Vigna: "Non è stato per niente facile portare avanti questo progetto, poiché la discussione della Finanziaria di fine anno è stata particolarmente difficile e tumultuosa, piena di colpi di scena. Tuttavia grazie a questa azione congiunta tra Camera e Senato siamo riusciti alla fine con l'amico Senatore Pianasso a mantenere l'emendamento che di fatto ha sbloccato dei Fondi che oramai da tanti anni erano finiti nell'oblio. Ciò servirà a tanti Comuni delle Nostre Valli, alle quali sono particolarmente legato, per combattere lo spopolamento e mantenere un livello adeguato di servizi ed infrastrutture utili anche allo sviluppo turistico. Durante l'incontro ci siamo confrontati con i Sindaci evidenziando anche la positiva azione del Governo di questi mesi verso i Comuni e il Territorio, tramite i fondi per la Montagna, la salvaguardia degli sportelli delle Poste con l'installazione dei bancomat, i contributi per la sicurezza strutturale, per la video sorveglianza e non ultimo lo sblocco del patto di stabilità". Chiude Andrea Cane, Resp. enti locali della Lega e Consigliere Comunale di Ingria, che dalla scorsa estate ha seguito e sollecitato in prima persona l'iter di questo emendamento: " Finalmente la Val Soana è stata al centro dell'attenzione in qualità di prima promotrice di consistenti contributi che porteranno nei prossimi anni nuovi servizi ed infrastrutture alle nostre vallate più svantaggiate, questo è un reale esempio di quando gli eletti del Territorio fanno la differenza! Da mesi ho infatti fortemente voluto interagire con i nostri rappresentanti in Parlamento affinché fosse portata avanti questa istanza giunta direttamente dai nostri enti locali, anche come risposta a chi in modo spesso ideologico sostiene che gli enti maggiori siano sempre più distaccati dalla Montagna e dai Piccoli Comuni in generale: ebbene penso che grazie a questo Governo e a questa nuova e giovane classe dirigente si sia finalmente invertita questa tendenza, che confido proseguirà presto verso un rinnovato progetto regionale che miri alla completa Autonomia del Nostro Piemonte.